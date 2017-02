(kw) - „Die größte Herausforderung ist mentaler Natur. Zu wissen, dass um mich herum nichts als Wasser ist. Wenn ich nach vorne und nach hinten schaue und kein Land mehr sehe. Davor habe ich sehr viel Respekt.“ Guy Bertemes hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Mitte September will er den Bodensee durchqueren und dabei zwölf Kilometer ganz ohne Hilfe und fast komplett ohne Ausrüstung am Stück schwimmen. „Vor allem will ich die Distanz erst mal schaffen, bestenfalls aber unter vier Stunden“, sagt Bertemes.



Seit 2012 besteht für Sportler die Möglichkeit den Bodensee bei entsprechender Witterung offiziell zu durchqueren. Im Schnitt nehmen 15 Schwimmer pro Jahr dieses Angebot wahr. Drei Strecken stehen ihnen zur Auswahl: die Längsquerung mit einer Distanz von circa 64 Kilometern, die Breitenquerung à circa zwölf Kilometer und die 38 Kilometer lange Dreiländerquerung.

Für Bertemes ist die Bodenseequerung die erste richtige Schwimmherausforderung. Denn der sportlich aktive 44-Jährige konzentrierte sich bisher vor allem auf Marathon- und Fahrradrennen. „Ich bin zahlreiche Marathons mitgelaufen und ich habe unter anderem auch an der Mastertour, einem 320 Kilometer langem Fahrradrennen, teilgenommen.“ Auch als Triathlet war Bertemes aktiv, besitzt in dieser Sportart sogar eine Ausbilderlizenz. Und als Gründer des Projekts „BeYou“ ist ihm diese auch von Nutzen.

Bei „BeYou“ arbeitet der Gefängniswärter mit Jugendlichen, vor allem aus sozialen Einrichtungen und Flüchtlingen, zusammen. Er organisiert Trainingseinheiten und läuft mit ihnen beispielsweise fünf oder zehn Kilometer. „Es geht darum, den Jugendlichen ihre körperlichen Grenzen zu zeigen. Oft sind sie überrascht und können kaum glauben, dass sie so weit laufen können.“ Ein weiterer wichtiger Aspekt des „BeYou“-Programms sei außerdem die Integration. So würden dank des Lauftrainings Freundschaften zwischen Flüchtlingen und Jugendlichen entstehen.

Das große Ziel

Derzeit widmet Guy Bertemes den Großteil seiner Freizeit aber seinem eigenen Trainingsplan. Vier- bis fünfmal die Woche ist er in Schwimmbädern anzutreffen und legt durchschnittlich zwischen zehn und 13 Kilometer pro Woche zurück. „Ich arbeite momentan vor allem an meiner Ausdauer und weniger an meiner Geschwindigkeit. Ich will mich auf 15 Kilometer wöchentlich hocharbeiten.“

Der erste Meilenstein in Bertemes' Training steht auch bereits fest: Am 25. Februar nimmt er als einer von 100 Schwimmern am „Swim 100x100“ in Hamburg teil. Auch hierbei geht es dem Gefängniswärter um die Ausdauer, denn die Schwimmer müssen jeweils 25 Durchgänge schaffen, bevor ihnen fünf Minuten Pause gewährt werden.

Die Bodenseequerung ist für Guy Bertemes auch ein Familienereignis der besonderen Art. Denn während er den See durchquert – den Organisatoren zufolge als erster Luxemburger überhaupt –, sitzt seine Familie zusammen mit einem Richter im Begleiterboot. Berühren darf er dieses während der gesamten zwölf Kilometer jedoch nicht, da ihm ansonsten die Disqualifikation droht. Ausschließlich zum Essen und Trinken darf er sich dem Boot nähern. Die einzige Ausrüstung, die ihm erlaubt werde, sei zudem ein Neoprenanzug. „Wenn ich aber merke, dass dieser mich stört, werde ich das Teil unterwegs ausziehen.“

Ob Guy Bertemes es schaffen wird, werden wir erst am 6. September erfahren. Die Zeit bis dahin verbringt der 44-Jährige mit Trainieren. „Mir geht es darum, meine Grenzen zu finden. Außerdem ist es für mich der Einstieg in meine Schwimmerkarriere.“ Dass nach der Bodenseequerung noch weitere Herausforderungen oder gar Rennen folgen werden, will Bertemes nicht ausschließen.