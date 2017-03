In diesem Jahr wurde bereits der 36. "Guide Michelin - Main Cities of Europe" herausgegeben,



(SH) - In Luxemburg lässt es sich gut leben und essen. Das wissen auch die Herausgeber des "Guide Michelin - Main Cities of Europe", die in Luxemburgs Hauptstadt drei Sterne-Restaurants sowie vier Bib-Gourmand ausmachten.

Nachdem sich das Restaurant Mosconi im November vergangenen Jahres bereits im "Guide Michelin" für Belgien und Luxemburg den zweiten Stern, der ihm vor Jahren abhanden gekommen war, zurückgeholt hatte, zählt das von Ilario Mosconi geführte Restaurant nun auch im Michelin-Führer der Hauptstädte zu jenen 91 Gaststätten, die mit zwei Sternen ausgezeichnet sind.

Neben dem Restaurant Mosconi wurden elf weitere Restaurants in diesem Jahr neu in diese Kategorie aufgenommen.

Mit einem Stern sind die Restaurants Clairefontaine und La Cristallerie ausgezeichnet, während sich gleich vier Bib Gourmand in der Hauptstadt befinden: La Bergamote, Bick Stuff, Kamakura und Mamma Bianca.

Im "Guide Michelin - Main Cities of Europe" sind 2.332 Restaurants aus 44 Städten und 20 Ländern aufgeführt. Der Führer ist in englischer Sprache und ist ab Donnerstag im Handel sowie online erhältlich. Er wendet sich an Personen, die beruflich quer durch Europa reisen, oder aber an Touristen, die Wert auf gutes Essen legen.