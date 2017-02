(dpa) - Fans der Netflix-Serie „Stranger Things“ können sich auf Halloween freuen. Dann wird die zweite Staffel des Mysteryformats zeitgleich auf Englisch und Deutsch erscheinen.



Das kündigte Netflix am Montag an. Der Streamingdienst hatte zuvor das amerikanische Sportspektakel Super Bowl genutzt, um einen ersten Trailer der Fortsetzung zu platzieren. Beim „Stranger Things“-Spot verflechtet sich eine 80er-Jahre-Fernsehwerbung für Frühstückswaffeln mit den neuen Ereignissen in der Schattenwelt der US-Kleinstadt Hawkins.



Die vielgelobte Serie mit Winona Ryder („Black Swan“) und David Harbour („Suicide Squad“) ist bei Fans nicht nur wegen ihrer Gruseleffekte, sondern auch wegen ihrer liebevollen 80er-Jahre-Optik beliebt.