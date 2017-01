(vb/LB) - Traurige Neuigkeit vom großherzoglichen Hof: Prinz Louis und Prinzessin Tessy lassen sich scheiden. Das gab der großherzogliche Hof am Mittwochabend bekannt.



Das Paar heiratete 2006, kurz nach der Geburt des ersten Kindes, Prinz Gabriel. Im Jahr darauf kam der zweite Sohn, Prinz Noah, zur Welt.



Prinz Louis (30 Jahre) ist der dritte Sohn von Großherzog Henri. Bei der Heirat mit der bürgerlichen Tessy (31 Jahre) verzichtete er auf seinen Platz in der Thronfolge.



Mit 18 Jahren trat die damalige Tessy Antony, die aus Niederkorn stammt, in die Luxemburger Armee ein, wo sie es bis zum Rang einer Unteroffizierin schaffte. Nachdem sie mit Erfolg die Führerscheinprüfung für Lastwagen, Hummer und Panzer-Hummer bestanden hatte, meldete sie sich als Freiwillige, um von März bis August 2004 als einzige Frau an der Mission der Vereinten Nationen im Belukos-13/15-Kontingent im Kosovo teilzunehmen. Vor kurzem sprach sie über versuchten sexuellen Missbrauch während des Auslandseinsatzes.



Im September 2005 erfuhr die Öffentlichkeit erstmals von der Beziehung. Das großherzogliche Hofmarschallamt gab bekannt, dass Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa ihr erstes Enkelkind erwarteten. Damals war Prinz Louis eben mal 19 Jahre alt.



Hochzeit und zwei Geburten



Ihr erster Sohn Gabriel Michael Louis Ronny wurde am 12. März 2006 in Genf geboren. Das Paar heiratete wenige Monate später, am 29. September 2006. Zum Nationalfeiertag von 2009 erhielt Tessy vom Großherzog den Titel „Princesse de Luxembourg, Princesse de Nassau et de Bourbon Parme.“ Ihr Sohn Gabriel ist heute zehn Jahre alt, ihr jüngster Sohn Noah Etienne Guillaume Gabriel Matthias Xavier ist heute neun.

Prinzessin Tessy arbeitet seit einigen Monaten als „Director of communications“ bei der englischen Sicherheitsfirma DS-48. Das Unternehmen ist auf den Schutz von Wertgegenständen, von elektronischer Kommunikation und von Prominenten spezialisiert.



Prinz Louis studierte in London Kommunikation und erwarb 2014 dort einen Abschluss. Er arbeitet im Bereich soziale Verantwortung von Unternehmen. Vor einem Jahr überraschte Prinz Louis die Öffentlichkeit, indem er offen über seine Dyslexie (Lese-Schreibschwäche) sprach und für mehr Verständnis für Betroffene warb.