(mij) - Großherzog Henri stattete in Begleitung von Verteidigungsminister Etienne Schneider am Mittwochmorgen der "Caserne Grand-Duc Jean" in Diekirch einen Besuch ab. Das 62-jährige Staatsoberhaupt - seit seiner Krönung im Jahr 2000 auch gleichzeitig Oberbefehlshaber der luxemburgischen Armee im Rang eines Generals - durfte unter anderem in einem Aufklärungsfahrzeug - dem sogenannten "Dingo" - Platz nehmen. Anschließend wurde er durch die Gebäude geführt und sprach mit verschiedenen Armeeangehörigen über ihr Tätigkeitsfeld.



Großherzog Henri absolvierte seine militärische Ausbildung - wie es für Angehörige des Hofes üblich ist - an der Royal Military Academy von Sandhurst in England. Dort hält sich derzeit auch Prinz Sébastien auf, der als letzter Sohn des Staatsoberhaupts seinen Militärdienst in Sandhurst leistet.