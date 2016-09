(NW) - In der vorletzten Staffel von „Germany's next Topmodel“ galt die schnippische Darya Strelnikova, die vor ihrem Umzug nach München auch vorübergehend in Luxemburg lebte, lange als Favoritin. Nach ihrem Ausscheiden war länger nichts von der kühlen Blonden zu hören – doch plötzlich hüpft sie wieder über den Bildschirm.



Wieder versucht sie sich als Model und konkurriert mit drei Gleichgesinnten – diesmal um den Titel „Summer Queen 2016“, einem Format, das innerhalb der Sendung „taff“ beim Sender ProSieben ausgestrahlt wird. Mit überdimensionaler Sonnenbrille auf der Stupsnase setzt sich Darya auch bei der Reise durch Griechenland wie gewohnt in Szene.



Im Gegensatz zu den „Challenges“, die es bei Modelmutti Heidi zu absolvieren galt, haben die Aufgaben diesmal deutlich weniger mit dem Model-Job zu tun. Zuletzt galt es im Zweierteam (Blond gegen Brünett) ohne Taschenrechner und Handy für 100 Euro im Supermarkt einzukaufen. Offenbar gar nicht so einfach. Hier konnte Darya punkten. Auch beim anschließenden Ziegenmelken auf dem Bauernhof machte das Luxus-Girl eine gute Figur. Ins Finale geht es dann am Freitag, 2. September. Vielleicht sichert sich die Wahlmünchnerin dann gar den Titel. Für etwas frische Publicity hat die Teilnahme immerhin gesorgt.