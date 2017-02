(nr) - Fliegen kann man bei „Germany's Next Topmodel“ (GNTM) ab sofort immer – nicht nur per Flugzeug nach Marseille, wo es die Nachwuchsmannequins gleich in der ersten Folge hinverschlägt, sondern auch aus dem Wettbewerb. Statt, wie bislang gewohnt, nur am wöchentlichen Entscheidungstag um ihr Weiterkommen bangen zu müssen, droht den Nachwuchsmannequins nun jederzeit der Rauswurf.

Mit dieser gravierenden Regeländerung wollen die Macher, angeführt von Modelmama Heidi Klum, den Spannungsgehalt der Sendung wohl noch weiter steigern. Im vergangenen Jahr konnte die Show endlich wieder ein Einschaltquotenplus verzeichnen, nachdem das Zuschauerinteresse über die Jahre deutlich nachgelassen hatte. Ein Erfolg, der zum Teil auch darauf zurückgeführt wurde, dass die männlichen Jurymitglieder – „Creative Director“ Thomas Hayo und Designer Michael Michalsky – die Models erstmals in zwei konkurrierende Teams aufteilten und sich in dieser Form kleine Hahnenkämpfe lieferten.

Diese Neuerung wird 2017 entsprechend beibehalten. Fachmännische Unterstützung erhalten die Teams diesmal von zwei neuen „Coaches“: Der Catwalk-Trainer Mac Folkes und die Choreografin Nikeata Thompson – bekannt aus „Got to Dance“ – sollen Heidis „Mädels“ das dringend benötigte Körpergefühl beibringen.



Ich kann es kaum erwarten! Nächste Woche geht's endlich los #GNTM A video posted by Heidi Klum (@heidiklum) on Feb 3, 2017 at 12:30pm PST

Ein kleiner Wermutstropfen für die hiesigen Zuschauer: Eine Luxemburgerin ist in der aktuellen Staffel voraussichtlich nicht mit von der Partie. Zumindest nicht unter den Top 31. Stattdessen ist die Grenzregion vertreten – in Gestalt einer Studentin aus Trier. Doch wer weiß: Vielleicht überrascht auch wieder eine Kandidatin aus Deutschland mit einem luxemburgischen Reisepass – so wie Darya Strelnikova, die es 2016 bis ins Halbfinale schaffte.



⚓️❤ #hamburg #allblackasusual A photo posted by Darya Strelnikova (@strelnikova.darya) on Feb 7, 2017 at 6:56am PST

Auftritte mit Überraschungseffekt

In die Runde der letzten 31 haben es auch zwei außergewöhnliche Models geschafft. Die 20-jährige Giuliana und die 19-jährige Melina sind Transgender; sie kamen als Jungen zur Welt. „Ich bin hier, um zu zeigen, dass Klischees überbewertet sind“, erzählte Melina der „Bild“. „Und dass der erste Eindruck oft täuscht.“







Fans der Sendung dürfen sich zudem auf ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten freuen: Wolfgang Joop, der 2014 und 2015 in der Jury Platz nahm, wird als Gastjuror in Erscheinung treten. „Das war ein spontaner Auftritt“, erklärte der 72-jährige Publikumsliebling im Gespräch mit der Zeitschrift „Gala“. „Ich war eigentlich zum Gallery-Hopping in Los Angeles. Davon hatte Heidi gehört und mich eingeladen.“ Nach seinem Ausscheiden vor zwei Jahren wurden ihm und der 43-Jährigen Streitigkeiten nachgesagt. Doch von bösem Blut keine Spur: Wie zum Beweis postete Klum mehrere Kuschelschnappschüsse auf Instagram.

Hanging with my boys @michael.michalsky @thomashayo @wolfgang.joop @thebullitts @edwinlemberg #friends #love #saturdaynight #home #whoisdoingthedishes A photo posted by Heidi Klum (@heidiklum) on Jan 28, 2017 at 7:29pm PST

Also alles Friede, Freude, Eierkuchen im GNTM-Universum? Unmöglich! Wer die Show kennt, weiß, dass spätestens beim traditionellen Umstyling die ersten Titelanwärterinnen zu keifenden Diven oder untröstlichen Heulsusen mutieren. Wenn dann zusätzlich ein uneinfühlsamer Freund, wie Publikumsschreck Alexander Keen aka „Honey“ im vergangenen Jahr, via Skype seinen Senf dazugibt, sind emotionale Ausbrüche am Rande der Hysterie vorprogrammiert.

Der Start der zwölften Staffel ruft aber natürlich nicht nur Fans auf den Plan. So warnt etwa „Flimmo“, ein Portal für Medienerziehung, wiederholt vor dem Format. Zumindest jüngeren Kindern bis Ende des Grundschulalters sollten solche Sendungen erspart bleiben.