Interview: Olaf Neumann

Im Top-10-Album „Fukk Genetikk“ prangert das stets maskiert auftretende Duo augenzwinkernd den amerikanischen Lifestyle und die Ausbeutung der Dritten Welt an. Beim Interview in einem hippen Hotel in Berlin tragen Karuzo und Sikk Designermode und zerrissene Jeans und geben sich ironisch, rebellisch und ein bisschen bekloppt.

Sind Ihre Platten Statements zur Lage der jeweils aktuellen Verhältnisse?

Karuzo: Wir haben eigentlich versucht, so wenig politisch wie möglich zu sein ...