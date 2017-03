(jag) - Eine Boeing 737 der "Peruvian Airlines" mit 141 Passagieren an Bord ist am Dienstagabend bei der Landung im peruanischen Jauja verunglückt. Die Maschine setzte laut Augenzeugen hart auf und rutschte von der Piste, das Fahrwerk brach dabei ein. Videobilder zeigen die brennende Maschie kurz nach dem Unfall. Sämtliche Passagiere konnten sich über die Notrutschen in Sicherheit bringen.

Der Flughafen liegt in einer Höhe von mehr als 3.300 Metern. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, um die Ursache des Unglücks zu klären.