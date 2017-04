(mij) - Gleichgesinnte treffen, mit Fans diskutieren, spannenden Vorträgen lauschen und seine aufwändigen Kostüme einmal ausführen - die "LuxCon" hat sich in den vergangenen Jahren zum Treffpunkt für Fans, Geeks und Cosplayer gemausert.



Auch in diesem Jahr treffen im Forum Geeseknäpchen in Luxemburg-Stadt an zwei Tagen Jung und Alt aufeinander, um ihrem Hobby zu frönen.



Wir waren für Sie am ersten Tag der Convention mit der Kamera unterwegs. Hier einige Eindrücke:

Die Tore der "LuxCon" sind am Samstag, den 22. April, bis 1 Uhr geöffnet, am Sonntag, den 23. April, von 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen und das gesamte Programm gibt's unter www.luxcon.lu.