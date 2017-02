(dpa) - Ein Gericht in Malawi hat der Sängerin Madonna (58) die Adoption von zwei Mädchen aus dem Land im Südosten Afrikas gestattet. Die Pop-Ikone dürfe die vierjährigen Zwillinge Esther und Stella Mwale adoptieren, erklärte Justizsprecher Mlenga Mvula am Dienstag. Madonnas Management in London äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.

Madonna hat bereits zwei Kinder aus Malawi adoptiert. Nach malawischem Recht erfolgt die Adoption im ersten Jahr auf Probe. Bei Problemen könnten die Behörden ihre Genehmigung in dieser Zeit noch widerrufen. Madonna hatte bereits 2006 einen Jungen, David, und 2009 ein Mädchen, Mercy, aus Malawi adoptiert. Der Superstar hat darüber hinaus zwei leibliche Kinder, Lourdes Maria und Rocco.