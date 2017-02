Interview: Olaf Neumann

Der Wiener Johann „Hans“ Hölzel alias Falco war der einzige Sänger, dem es gelang, mit einem Lied in deutscher Sprache bis auf Platz eins der US-Charts und der britischen Charts vorzudringen: „Rock Me Amadeus“. Am 19. Februar 2017 wäre er 60 Jahre alt geworden, wenn nicht das Schicksal ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. 1998 kam er bei einem Autounfall ums Leben. Wie Falco wirklich war, erfuhren wir von Horst Bork, einem ehemaligen Wegbegleiter.

Horst Bork, Sie waren von 1981 bis 1993 Falcos Manager ...