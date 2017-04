Von Martin Dahms (Madrid)

Solche Bilder bekommt man gewöhnlich nur in Katastrophenfilmen zu sehen. Diesmal hat sie eine Überwachungskamera des Hafens von Las Palmas de Gran Canaria gefilmt: Ein Schiff fährt in voller Fahrt auf eine Kaimauer zu, bis der Bug die Mauer durchbricht und das Schiff steckenbleibt. Man kann’s kaum glauben, aber es geschieht.



Das ist Murphy’s Law im Praxistest: Alles was schiefgehen kann, geht irgendwann schief. Und die Gesetze der Massenkommunikation sorgen dafür, dass die schönen Bilder bald über alle Bildschirme flimmern, ob kleine oder große. Worauf die Kommentare folgen. Weil zum Glück niemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist, sind es meistens spöttische Kommentare. „Schiffe versenken, Edition Naviera Armas“, schreibt einer auf Twitter. Naviera Armas ist die Transportgesellschaft, die an diesem Freitagabend eigentlich 140 Passagiere per Schiff von Gran Canaria nach Teneriffe bringen wollte.



Aber kurz nach dem Ablegen fällt die Stromversorgung der Fähre „Volcán de Tamasite“ aus, das ist jedenfalls der momentane Ermittlungsstand. Das Schiff, immerhin 143 Meter lang, ist kurze Zeit manövrierunfähig und fährt, wohin es nicht fahren soll: in die Nelson-Mandela-Kaimauer des Hafens von Las Palmas. Ein außer Kontrolle geratener Vulkan. Die Gäste an Bord bekommen einen Riesenschreck, manche stürzen, einer bricht sich das Schlüsselbein an. Schlimmeres ist nicht zu vermelden.



Aber im Hafen hat die Fähre eine Dieselleitung aufgerissen. Bis der Zufluss gestoppt ist, ergießen sich 60 000 Liter Treibstoff ins Meer. Gut die Hälfte davon kann gleich wieder aufgefangen werden, der Rest zieht sich als dünner Film über rund ein Quadratkilometer Wasserfläche. Für alle Fälle wird eine Meerwasserentsalzungsanlage in der Nähe ein paar Stunden lang abgeschaltet. Aber an diesem Wochenende ist es heiß auf den Kanaren, der Diesel ist bis zum Sonntag fast vollständig verdampft.



Also: keine Katastrophe, nur Bilder wie aus einem Katastrophenfilm. Wer auf Youtube danach sucht, stößt schon auf das erste Satirefilmchen. Da wird aus der Volcán de Tamasite die Titanic mit Leonardo di Caprio und Kate Winslet an der Bugspitze. Céline Dion singt dazu: My heart will go on. So schlimm war’s doch alles nicht. Nun gut: Zwei Millionen Euro Sachschaden. Aber es hat herrlich "Rums" gemacht.