(KNA) - Der Jude Ludwig Lejzer Zamenhof, der am 15. Dezember 1859 im ostpolnischen, damals russischen, Bialystok geboren wurde, war ein Internationalist und enttäuschter Zionist. Eine Heimat für alle Juden in Palästina anzustreben, schien ihm nicht realistisch: Die jüdische Sprache sei tot, ein jüdisches Nationengefühl überschätzt und Palästina dafür ohnehin zu klein.



Bald nach dieser Erkenntnis legte Zamenhof im Juli 1887 das erste Lehrbuch seiner über Jahre entwickelten „Lingvo Internacia“ (internationalen Sprache) vor. Um seinen Ruf als Augenarzt nicht aufs Spiel zu setzen, publizierte er die auf Russisch verfasste Broschüre unter dem Namen „Dr. Esperanto“ („Doktor Hoffender“). Das Pseudonym wurde zum Namen der wichtigsten Plansprache der Welt. Schätzungen gehen heute von 200 bis 2 000 Muttersprachlern und 500 000 bis zwei Millionen Esperanto-Zweitsprechern aus. Zwei Drittel kommen aus Europa. Genauere Angaben gibt es nicht. Die meisten Wörter stammen aus dem Lateinischen sowie romanischen, ein nicht geringer Teil auch aus germanischen Sprachen. Weniger stark vertreten sind slawische Bestandteile.

Soziale Ader



Zamenhof wuchs mit mehreren Sprachen und Kulturen auf: Russisch sprach der Vater, Jiddisch die Mutter, Polnisch die Straße. In der Schule kamen fünf weitere hinzu. Und er erlebte früh die Spannungen zwischen den diversen Volksgruppen seiner Stadt. Schon als Schüler träumte er von einer einfachen Sprache, die alle Menschen leicht neben ihrer Muttersprache erlernen und durch sie miteinander versöhnt werden könnten.



Sein Medizinstudium brachte Zamenhof nach Moskau und Warschau – und antijüdische Pogrome schon bald in zionistische Kreise. Dort traf er auf seine spätere Frau Klara, die seine Esperanto-Idee auch zu ihrer machte. Sie stand zu ihm, auch als sich, nicht zuletzt wegen seiner sozialen Ader, der Erfolg seiner Arztpraxis in Grenzen hielt.



(K)eine ideologische Waffe



Mit der Verbreitung seiner Sprache hatte Zamenhof mehr Glück. Zwar gab es einen gewissen Markt für Plansprachen, doch scheiterten die meisten schon sehr früh. Nach zähem Start schaffte das Esperanto einen Durchbruch: Über Russland und Skandinavien fand es bis zum Ersten Weltkrieg Eingang in Westeuropa.



Ohne größeren Widerhall blieb jedoch Zamenhofs übergeordnetes Ideal einer allgemeinen, neutralen Weltanschauung. Sein Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelter „Homaranismo“ (Menschheitslehre) sah vor, dass alle Menschen gemeinsam an ein höheres Wesen glauben und ansonsten ihre religiösen Überzeugungen und Bräuche beibehalten sollten. Zamenhof hielt sich mit der Verbreitung seiner Verbrüderungslehre weitgehend zurück, um Nationalisten keine ideologische Waffe an die Hand zu geben – was im Dritten Reich schließlich doch eintrat. Esperantisten wurden als „Strolche und Kommunisten“ verfolgt, die Sprache als ein Vehikel zur „Verwirklichung des jüdischen Weltreichs“ verfemt.



In seinen letzten Lebensjahren widmete sich Zamenhof verstärkt seiner Esperanto-Übersetzung der Bibel. Am 14. April 1917 starb er in Warschau. Zamenhofs Sprache lebt bis heute – anders als rund 1 000 andere Plansprachen. Hauptanwendungsgebiete für die weltweite Sprechergemeinschaft sind Reisen, internationale Treffen, Brieffreundschaften sowie die Kommunikation über das Internet. Im Netz und in Computer-Softwares wird Esperanto zunehmend als Sprachoption angeboten. Seit 2012 übersetzt der Google-Translator auch von und nach Esperanto.