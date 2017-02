(dco) - Bei der ersten Nacht des brasilianischen Karnevals herrschte schon Ausnahmezustand im Sambadrom in Sao Paulo. Schillernde Tänzerinnen und glitzernde Kostüme brachten die Zuschauer zum Staunen. Auch wenn eigentlich die Parade in Rio de Janeiro als noch glamoröser gilt, schenkten sich die Sambaschulen auch hier nichts - schließlich gilt es, als beste Truppe den Platz zu verlassen. Hier die schönsten Bilder vom Auftakt in Sao Paulo: