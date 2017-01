Von Inna Ganschow



„Als die Welt noch heil war, war das Kinderkriegen mit der Unterstützung der Dorfgemeinschaft oder des Familienklans verbunden. Allein ist es für ein Paar sehr schwer, alles selbst zu bewältigen“, meint Maryse Hyman. „Aber heutzutage und besonders im kosmopolitischen Luxemburg sind sehr viele auf sich allein gestellt, vor allem in der englischsprachigen Gemeinschaft.“ Diese Erfahrung machte auch Hyman, als sie vor acht Jahren nach Luxemburg kam und vor fünf Jahren schwanger wurde.



Mehr als Atemübungen und Stillen

Die aus Südafrika stammende Buchhalterin und Audit-Spezialistin studierte lange, um eine erfolgreiche Karriere hinzulegen, allerdings in einem von ihr ungeliebten Beruf, wie sich herausstellte. Als sie schwanger wurde und begann, sich in das Thema Elternwerden einzulesen, stellte sie fest, dass sie sich mit dieser Materie am liebsten sieben Tage die Woche beschäftigen und das Erarbeitete auch gerne weitergeben würde. Also meldete sie sich für ein Fernstudium in Mutterschaftsberatung an und erwarb später noch die Qualifikation als Kinderschlafprobleme-Beraterin.

Die neuen Kenntnisse teilte sie mit anderen englischsprachigen Frauen ohne Verwandtschaftsunterstützung vor Ort. „Schwangere brauchen jemanden, der ihnen erklärt, wie sie einerseits einen sanften Übergang zum Muttersein schaffen können, ohne von Sorgen und Ängsten geplagt zu werden, und andererseits, wie sie lernen, ihre Schwangerschaft und Mutterschaft bewusst wahrzunehmen und sie als eine Feier zu empfinden“, so Hyman. Wenn man diesen Übergang in die neue Lebensphase holistisch, sprich ganzheitlich, verstehen lerne, verschwinde der Tunnelblick, der die Frau auf Atemübungen im Kreißsaal oder die Ernährung in der Stillzeit fixiert. Gerade diese Fixierung würde es nicht zulassen, die Geburt oder Stillzeit als andauerndes Fest zu empfinden.

Begeisterte Eltern, glückliches Kind

Die Tee- und Austauschrunden, die Hyman bei sich zu Hause organisierte, bekamen eine feste Form. Letztes Jahr hat sie Luxmama als Vereinigung ohne Gewinnzweck angemeldet. Vorträge und Reiki, Workshops und Pilates, Seminare und „Daddies Nights“: Im Mittelpunkt steht immer das Erschaffen einer „Dorfgemeinschaft“ oder eines „Stamms“, der einen von unrealistischen Erwartungen abbringt und mental auf die Beziehungsänderungen zu sich selbst, zum Partner und zum Leben vorbereitet. „Das tolle am Elternwerden ist, dass man endlich ehrlich sein darf. Nicht mehr rennen, um irgendwelche von der Gesellschaft aufgezwungenen Standards zu erreichen, sondern innehalten, in sich hineinschauen und sich fragen, welches Vorbild man dem eigenen Kind vorleben möchte. Und wenn man das Muster der eigenen Kindheit nicht wiederholen will, kann man bewusst eine andere Zukunft kreieren“, sagt Hyman. Jedes Kind verdiene begeisterte Eltern, die ihre Rolle genießen. Auch wenn man dafür die eigene Vergangenheit oder den Beruf aufgeben musste.