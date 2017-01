(TJ) - Die Obamas sind auf der Suche nach einem neuen Dach über dem Kopf fündig geworden. "Bescheidene" 761 Quatdratmeter im edlen Washingtoner Viertel Kalorama hat der Ex-Präsident in der Belmont Road angemietet. Es ist eine stattliche Villa mit neun Schlafzimmern und einer separaten "Au Pair Suite". Die könnte für Marian Robinson passen, wird in Washington gemunkelt. Die Mutter von Michelle Obama hatte mit dem Präsidentenpaar im Weißen Haus gelebt. Dennoch müssen die Obamas sich wohl etwas einschränken: Im Präsidentensitz standen ihnen leicht über 5000 Quadratmeter zur Verfügung. Auch auf des eigene Kino, die Bowlingbahn oder einen Bunker müssen sie verzichten. Und einen eigenen Bankomaten gibt es in der "Hütte" in der Belmont Road wohl auch nicht ...

Sehen Sie hier ein Video mit Aufnahmen der künftigen "Obama-Mansion".

Nicht gerade billig

Das Haus im Washingtoner Viertel Kalorama soll einen Schätzwert von rund sechs Millionen Dollar (5,6 Millionen Euro) haben, woraus Experten auf eine monatliche Miete von rund 20.000 Euro schließen. Obama hatte mehrmals wissen lassen, er wolle in Washington bleiben, bis seine Tochter Sasha ihre Sekundarschule abgeschlossen habe. Dies dürfte 2018 der Fall sein.

Neun Schlafzimmer bietet die Villa, die John Lockhart, einem früheren Berater von Bill Clinton gehört. Weder er noch die Pressestelle des Weißen Hauses wollten sich laut der New York Times zu dem Mietvertrag äußern. Fest steht aber, dass Lockhart nach Manhattan umgezogen ist, um dort die Öffentlichkeitsarbeit der National Football League zu leiten. Lockhart hatte die Villa über die Agentur Washington Fine Properties im Jahr 2014 erworben.



Der Secret Service wird Barack Obama auch weiterhin beschützen.

Foto: Google Street View

Das Haus hat durchgängig Parkett aus edlen Hölzern oder Marmorfußböden, verfügt über zwei getrennte Badezimmer für das Elternpaar und hat eine riesige Terrasse für Gardenpartys.



Die Villa bietet ausreichend Platz für den Secret Service, der den Ex-Präsidenten auch weiterhin beschützen wird. Zudem ist das Viertel wegen der zahlreichen ausländischen Botschaften in der nahegelegenen Massachusetts Avenue ohnehin unter ständiger Aufsicht der US-Polizei.

Die Obamas wohnen damit nur 700 Meter von der luxemburgischen Botschaft entfernt. Die liegt auf Nummer 2200 auf der Massachusetts Avenue.