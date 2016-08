(kw) - Bereits zum dritten Mal machte der Casting-Truck der Erfolgssendung „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) in Luxemburg halt, genauer gesagt auf dem Knuedler. Am Montag konnten luxemburgische Gesangstalente zwischen 14 und 20 Uhr versuchen, eine Jury, bestehend aus Musikredakteuren und Produzenten der Show, von ihrem Auftritt zu überzeugen. Doch trotz der Bekanntheit der Sendung blieb der Andrang am Montagnachmittag aus. Auch an Kritik mangelte es nicht.