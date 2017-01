Von Björn Hayer

Es gibt sie noch: Beschaulichkeit und Frieden im Fernsehen. Wer nachmittags durch die dritten Programme des deutschen öffentlichrechtlichen Rundfunks zappt, der trifft auf Tigerbabys an der Flasche oder glücklich tollende Seerobben. Zoosendungen sind in den letzten Jahren zum lieblichen After-Work-Idyll geworden und vermitteln die Utopie einer Welt ohne Risse. In der Stuttgarter Wilhelma oder im Opel-Zoo im Taunus ist alles in bester Ordnung.



Wo Hierarchien oder Oppositionen aus Jägern und Gejagten vermeintlich keine Rolle spielen, locken vergnügliche Musik und herzerwärmende Aufnahmen ...