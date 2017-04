(müs) - Man nehme ein Gasthaus im Nirgendwo irgendwo in der Luxemburger Pampa. Einen Restaurantbesitzer, der eigentlich Autospengler ist, einen Koch, der kurz vor dem Zusammenbruch steht und eine Servicekraft, die nicht einmal eine Sektflasche öffnen kann. Dazu kommen jede Menge Schulden, keine Gäste und ein Essen, das, naja, um es mit den Worten von Kochprofi Andi Schweiger zu auszudrücken, „wie das letzte Abendmahl des Kochs schmeckt".

Fertig ist die - zugegeben unterhaltsame - Feierabendsendung „Die Kochprofis – Einsatz am Herd“, die am Donnerstagabend bei RTL II zur besten Sendezeit ausgestrahlt wurde.



Andi Schweiger, Nils Egtermeyer und Gastkoch Max Pfeiffenberger waren dieses Mal auf ganz besonderer Mission: Die „Auberge de Lausdorn" brauchte dringend Hilfe. Vier Häuser und ein Restaurant mit Herberge - das ist Lausdorn in Luxemburg. „Wenn die Kochprofis nicht kommen würden, würde für mich eine Welt zusammenbrechen", sagte Serge Folschette zu Beginn der Sendung. Er hatte das Gasthaus erst drei Monate vor dem Besuch der Köche eröffnet. Und schon fehlte Geld, viel Geld. „Wir brauchen überall Hilfe", klagte der Chef.

Kurz vor dem Zusammenbruch



Der schöne Schein trog - die Restauranträume sahen wirklich schick aus. Die Küche war riesig. Sieben Tage die Woche legte Koch Mike zwischen den Kochtöpfen unzählige Kilometer zurück. Doch der 36-Jährige war mit seinen Kräften am Ende: „Ich würde auch gerne mal zum Arzt gehen. Ich habe Schmerzen in der Brust und im Arm. Ich habe Angst, dass ich irgendwann hier liege und es ist zu spät." Puh. So etwas ist für das gewohnt seichte RTL II-Abendprogramm echt harte Gleich-muss-ich-mitheulen-Kost.



Der Mitleidspegel sank aber automatisch, als Chef Folschette und seine Servicekraft Joana wieder auf der Bildfläche erschienen. Die Kochprofis wollten bei ihr bestellen. „Kannst du uns einen Aperitiv empfehlen?" - „Keine Ahnung, ich kenne die Karte nicht." - „Was ist mit Original Luxemburger Bier?" - „Vielleicht Diekirch?!" Hm, sicher war die 23-Jährige sich nicht. Doch wen wundert's? Sie hatte ihre Gastronomielehre abgebrochen und eigentlich überhaupt keine Lust auf den Job.



Dramatische Zustände



Für einen Fernsehabend zwischen Unterhaltung, Emotion und dem fast schon obligatorischen Fremdschämfaktor hätte das prinzipiell schon gereicht. Doch richtig schlimm wurde es, als Folschette und Co. den Kochprofis die obere Etage der riesigen Gaststätte zeigten. Eigentlich sollten dort Gästezimmer entstehen. Doch in den kleinen, dunklen, muffigen Räumen hausten der Chef und seine Angestellten. „Ich schäme mich", gab Mike zu und man konnte es ihm nicht verübeln. Eine Luftmatratze, ein paar Klamotten, Schuhe - das war's. Dazu ein kleines grünes Bad ohne Dusche. Das Urteil von Koch Max Pfeiffenberger fiel entsprechend niederschmetternd aus: „Vom Gastronomischen ist Serge so weit weg wie von einer Baufirma. Er hat absolut keine Ahnung." Auch der Chef gestand: „Ich hab's vermasselt."

Es folgen einige verzweifelte Rettungsmaßnahmen der Kochprofis: neue Betten, eine verkleinerte Speisekarte, ein Einkauf mit dem plötzlich sehr motivierten und kompetenten Koch Mike, ein Umstyling für den zotteligen Chef und schließlich die Kündigung für Joana. Und dann kam es, wie es bei diesen Spitzenkoch-rettet-Restaurant-Shows immer kommt: Jede Menge geladene Gäste besuchten die Auberge, fanden das Essen superspitzenklasse und wollten auf jeden Fall wiederkommen. Naja, mal abwarten ...