(kw) - Fans und Freunde der 17-jährigen Kelly Decker sollten sich den 21. Januar vormerken. Denn dann ist die Sängerin aus Colmar-Berg auf der Bühne von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) zu sehen, wo sie sich vor der Jury um Dieter Bohlen und Co. beweisen muss.

Kelly Decker hat es nämlich in das große TV-Casting von DSDS geschafft. Dafür musste sie erst eine Jury beim offenen Casting in Luxemburg und später eine weitere in Köln von ihrem Können überzeugen. Dabei hatte sie stets ein Ziel vor Augen – vor Dieter Bohlen zu singen: „Ich bin zu DSDS gekommen, weil ich die Meinung von Dieter wissen möchte.“

Da Kelly Decker aber kurz vor der Show erkrankte, konnte sie nicht proben. Ob sie es dennoch geschafft hat und was Bohlen von ihren Gesangkünsten hält, weiß die 17-Jährige eigentlich bereits, doch verraten darf sie nichts. Denn auch wenn sie erst am Samstag um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen ist, ist die Folge bereits seit längerer Zeit im Kasten.

Dieter Bohlen geht bereits zum 14. Mal auf die Suche nach dem Superstar. Im vergangenen Jahr schaffte es Prince Damien mit 65,54 Prozent aller Zuschauerstimmen auf den ersten Platz. In der Jury sitzen neben dem Poptitan in dieser Staffel YouTube-Star Shirin David, Scooter-Frontmann H.P. Baxxter und Schlagerstar Michelle.

Alle weiteren Infos zu „Deutschland sucht den Superstar“ finden Sie sind hier.