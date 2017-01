(mij) - „Ich bin zu DSDS gekommen, weil ich die Meinung von Dieter wissen möchte.“ - Kelly Decker aus Colmar-Berg ist beim Livecasting von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) angetreten, um den Poptitan von sich zu überzeugen. Die Aufzeichnung fand bereits vor einigen Wochen in Köln statt - die Ausstrahlung war erst am Samstagabend zu sehen.

"Ich bin eigentlich eine ganz nette Person", berichtete Kelly als sie sich vor dem Spiegel auf den Auftritt vor der Jury vorbereitete. Dann sprach sie über ihre Zukunftspläne, die ganz bodenständig sind: "Wenn ich groß bin, möchte ich einmal Grundschullehrerin werden, weil ich gerne mit Kindern zusammenarbeite und ihnen etwas beibringen möchte." Die Reise nach Köln trat die Luxemburgerin mit Verwandten, Schulkameraden und ihrem Freund an, die ihr natürlich die Daumen drückten.

Vor der Jury probierte Kelly mit "When We Were Young" von Adele zu überzeugen. "Für den Anfang war das echt scheiße, fand ich", kommentierte zunächst Dieter Bohlen. "Die Leute haben das jetzt draußen gehört und die denken: Scheiße, die hat aber jetzt wirklich gut gesungen." Der Jury-Chef war begeistert von Kellys Leistung. "Das war wirklich große Klasse!"

Auch die anderen Juroren waren hingerissen. "Du hast so ne schöne warme, angenehme Stimme", sagte H.P. Baxxter. Shirin David und Michelle stimmten ebenfalls in den Lobgesang ein. Das Ergebnis daher: vier mal "Ja" und ein Ticket für den Recall, der in einigen Wochen ausgestrahlt wird. "Ich glaube, die kann auf jeden Fall ganz weit kommen", fügte Michelle noch hinzu. Gut Aussichten also für Luxemburgs neuen Casting-Star Kelly.

Alle weiteren Infos zu „Deutschland sucht den Superstar“ finden Sie sind hier.