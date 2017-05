(SH) - Ein seltener Anblick bot sich am Dienstagmorgen Urlaubern in La Panne. Vor der belgischen Küste wurde ein Delfin gesichtet. Anhand von Fotos sei das Tier als Gemeiner Delfin identifiziert worden, meldete "RTBF" am Mittwoch.

Eigentlich sind Gemeine Delfine gewöhnlich in der Gruppe unterwegs. Bei dem Tier, das vor der belgischen Küste gesichtet wurde, handelt es sich jedoch vermutlich um einen Delfin, der alleine unterwegs war.



Dass Delfine vor der belgischen Küste schwimmen, ist zwar ungewöhnlich, aber keinesfalls unmöglich, der südliche Teil der Nordsee gehört nämlich zu dem Gebiet, in dem Delfine leben.

Vor der belgischen Küste wurden allerdings in den letzten 105 Jahren - also seit 1912 - lediglich zwölf Delfine gesichtet. Meist handelt es sich dabei um Tiere, die alleine unterwegs sind, oft weil sie krank sind.



