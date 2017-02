(vb) - Die halbe Welt zerbricht sich den Kopf, was Donald Trump gemeint hat, als er von den schlimmen Ereignissen in Schweden sprach. Die Netzgemeinde liefert nun Erklärungen.

Am Samstag hatte US-Präsident Trump mit seiner Äußerung weithin für Verwirrung gesorgt: „Schaut Euch an, was gestern Abend in Schweden passiert ist.“ Aus dem Zusammenhang hätte man schließen können, dass in Schweden ein Terroranschlag von Flüchtlingen verübt worden sei. „Schweden – sie haben ganz viele reingelassen, nun haben sie Probleme, wie sie es nie für möglich gehalten hätten“, sagte Trump. Später präzisierte er, er habe auf Fox News eine „Story über Immigranten & Schweden“ gesehen.

Das Problem ist nur: In ganz Schweden weiß niemand etwas von einem Terroranschlag. Auch die schwedische Botschaft in Washington erkundigt sich nun beim Weißen Haus, was denn Schreckliches passiert sei.



@fuadmb About #swedenincident #lastnightinsweden unclear to us what President Trump was referring to,have asked US officials for explanation — Embassy of Sweden US (@SwedeninUSA) February 19, 2017

Auf Twitter üben sich Nutzer auf der ganzen Welt – und vor allem in Schweden – darin, das Rätsel aufzulösen. Einige vermuten, es gehe um eine umgestoßene Mülltonne oder einen umgefallenen Stuhl. Immer wieder kommen die bekannten schwedischen Kinderbuchfiguren vor wie Michel aus Lönneberga, Karlsson vom Dach und Pippi Langstrumpf. Schließlich verbreitet sich über Twitter die Vermutung, Trump wolle seine Mauer mit schwedischer Hilfe bauen – natürlich von Ikea.



#lastnightinsweden : Mass immigration from the north, due to global warming. pic.twitter.com/fJ8nMLKREP — Jens (@tongotongoz) February 19, 2017

















#LastNightinSweden wurde der Ort Lönneberga Schauplatz eines Terrorangriffs.

Der Täter konnte bereits identifiziert werden: Michel aus L. pic.twitter.com/T3exoizsW0 — Reizklima (@Reizklima) February 19, 2017