Von Felix Lee

Donald Trump ist derzeit in aller Munde. Auch in China. Und da heute nach dem chinesischen Mondkalender das Jahr des Hahns beginnt, lassen es sich die meisten chinesischen Karikaturisten nicht nehmen, den neuen US-Präsidenten als Gockel darzustellen. In den sozialen Medien kursieren derzeit Hunderte davon. Mal „pickt“ er auf Mexiko herum, mal auf Immigranten. Im Streit um das Südchinesische Meer ist Trumps Kopf auf ein flatterndes Hühnchen montiert, das Federn lässt.

Der derzeit größte Hit vor chinesischen Einkaufszentren: Ein aufblasbarer Gockel, der in seiner vollen Größe mehr als fünf Meter misst und bei leichtem Wind wild mit den Flügeln um sich schlägt ...