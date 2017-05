(dpa) - Durch den Dreck gezogen: Ein russischer Künstler nutzt schmutzige Lastwagen und Transporter als Leinwände für seine Straßenkunst. Mit Pinseln und Fingern kratzt und schabt er Tiergesichter und Fantasiebilder auf die mit dunkelbraunem Dreck überzogenen Oberflächen von vorzugsweise weißen Fahrzeugen.



„Niemand hat etwas gegen meine Arbeit“, sagte Nikita Golubew. „Das ist ja auch nur Dreck.“ Für seine Motive denke er sich nichts Spezielles aus. „Ich male, was mir gerade in den Sinn kommt.“ Mit seinen ungewöhnlichen Schmutz-Graffiti hat der 35-jährige Künstler vor allem in Russland im Internet Aufsehen erregt.