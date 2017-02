Organisiert wird der Camp jeweils von MarkCom, der Vereinigung der Marketing- und Kommunikationsagenturen. Das Thema, das es diesmal werbekreativ umzusetzen galt, war die „Journée mondiale de la liberté de la presse“. Ein spannendes Thema, das die Teams für einen Werbekunden ihrer Wahl in eine treffende Werbeidee oder sogar in eine Kampagne umsetzten. Am Ende dieses kollegialen Wettbewerbs wurden drei Entwürfe ausgezeichnet: Platz 3 belegte die Agentur Binsfeld, Platz 2 die Agentur Mediation und Platz 1 die drei kreativen Köpfe der Agentur Concept Factory mit einer Kampagne rund um einen Kaubonbonriegel, der als Vektor für klare politische Statements dekliniert wurde - so wurde das vorgegebene Thema verspielt, aber prägnant und werbewirksam umgesetzt.