(nr) - Am 16. Februar 1991 erblickte Alexandra Joséphine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine, Prinzessin von Luxemburg, Nassau und Bourbon-Parma, wie die Hoheit mit vollem Namen heißt, in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte das Licht der Welt. Somit darf sie an diesem Donnerstag 26 Kerzen auf ihrem Geburtstagskuchen auspusten.



Ob die einzige Tochter inmitten von vier Brüdern ihren Ehrentag in Luxemburg oder ihrem aktuellen Wohnort Dublin begeht, ist leider nicht bekannt. Hier arbeitet die Philosophiestudentin, die ein besonderes Interesse für Themen aus den Bereichen Ethik und Anthropologie hegt, derzeit an ihrer Masterarbeit zum Thema Konfliktlösung. Was die Prinzessin jedoch nicht davon abhält, regelmäßig in ihre Heimat zurückzukehren, wo sie als Schirmherrin der "Lëtzebuerger Déiereschutzliga" sowie der "Lëtzebuerger Blannevereenegung" fungiert. Ihr soziales Engagement umfasst zudem ehrenamtliche Hilfe für Flüchtlinge.