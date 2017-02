(nr) - Stéphanie de Lannoy erblickte am 18. Februar 1984 als jüngstes von acht Kindern in Renaix (Belgien) das Licht der Welt. Somit wird die ehemalige Gräfin, die seit 2012 mit Erbgroßherzog Guillaume verheiratet ist und mittlerweile fließend Luxemburgisch spricht, am Samstag 33 Jahre alt.



Die studierte Germanistin scheint sich innerhalb der letzten fünf Jahre bestens in ihre Rolle am luxemburgischen Hof eingelebt zu haben. Souverän kommt sie ihren Verpflichtungen als Präsidentin des Mudam-Verwaltungsrates sowie als Schirmherrin der Stiftung „Les Amis des Musées d’Art et d’Histoire Luxembourg" und des "Scienteens Lab" am "Luxembourg Centre for Systems Biomedicine" nach.