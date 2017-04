(nr) - Wie der Zufalle es so wollte, haben Großherzog Henri und sein Sohn, Prinz Sébastien, am gleichen Tag Geburtstag. Während das Staatsoberhaupt am 14. April 1955 zur Welt kam – und an diesem Wochenende somit 62 Kerzen auspusten darf – erblickte Prinz Sébastien genau 37 Jahre später, nämlich 1992, das Licht der Welt. Somit ist er das jüngste der fünf Kinder von Großherzog Henri und seiner Ehefrau Maria Teresa.

Laut Pressesprecherin verbringe der Prinz, der derzeit an der britischen Militärakademie in Sandhurst eine Offiziersausbildung absolviert, seinen 25. Geburtstag jedoch nicht im Großherzogtum, sondern in Großbritannien. Großherzog Henri feiere seinen Ehrentag wiederum im privaten Familienkreis.

Erst Ende März stattete das großherzogliche Paar Prinz Sébastien einen Besuch auf der Royalen Militärakademie in Sandhurst ab, wo auch schon Großherzog Henri und Erbgroßherzog Guillaume eine Ausbildung genossen haben. Zuvor lebte der begeisterte Rugby-Spieler in den USA, wo er 2015 ein Bachelor-Studium in Marketing und Kommunikation abgeschlossen hat.