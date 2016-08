„Haben auch Marilyns Kurven geheiratet?“ Auf dem Cover der allerersten Ausgabe der „Bravo“ kündigt ein „Bericht aus London“ Antwort auf diese drängende Frage an – neben dem Konterfei des größten Sexsymbols der 1950er- Jahre. Im Jahrzehnt von Wiederaufbau und Wirtschafswunder sind Fleiß und Pflichterfüllung die Gebote der Stunde. Doch die Jugend will Spaß und Zerstreuung. Sie sehnt sich danach, ihr ureigenes Lebensgefühl auszudrücken – eine Mischung aus Rebellion, Coolness und Melancholie.



Die Erstausgabe der "Bravo" aus dem Jahr 1956.

Foto: Bauer Media Group

Ihre Vorbilder kommen aus den USA: Marilyn Monroe und James Dean, Elvis Presley und die Autoren der Beat Generation. Jeans und Lederjacke werden bald auch in Europa zum Erkennungszeichen einer neuen Jugendkultur. Industrie und Werbung setzen schnell auf diese Karte: Jungsein wird zum Marktsegment. Auf dem deutschsprachigen Zeitschriftenmarkt erobert sich die „Bravo“ schnell eine führende Position, denn die Macher beweisen einen guten Riecher für die Wünsche und Sehnsüchte ihrer Leser: „Die Zeitschrift mit dem jungen Herzen“ – so lautete einst ihr Untertitel.



Treffpunkt der Stars



Stars und Sternchen stehen im Mittelpunkt der ersten Ausgaben des Magazins. 1959 kann man sich mit dem „Starschnitt“ erstmals sein Idol in Lebensgröße ins Jugendzimmer heften. Brigitte Bardot macht den Anfang; die Mädels dürfen wenig später den „deutschen Elvis“ Peter Kraus über dem Bett anschmachten. Gewinner der ersten OTTO-Wahl, einer Umfrage zu den beliebtesten Stars der Leser, ist James Dean. Der schöne Rebell ziert 1959 die Titelseite von Ausgabe 21: „Der Tag, an dem James Dean starb“.



1966 gelingt es der Redaktion, die Beatles zu einer „Blitztournee“ nach Deutschland zu holen. „Deutschlands größte Zeitschrift für junge Leute sorgt für die Beatsensation des Jahres“, war auf den Plakaten zu lesen. Die Fab Four spielten drei umjubelte Konzerte in München, Hamburg und Essen.



„Bravo“-Reporter waren berühmt dafür, sich für exklusive Storys und die dadurch erhoffte Leserbindung recht unkonventioneller Methoden zu bedienen. 1969 bringt Bubi Heilemann Tom Jones in einem 600er Mercedes direkt vom Rollfeld zum „Bravo“-Shooting. „BRAVO entführt Tom Jones!“ titelt der Boulevard. ABBA lassen sich von Heilmann in Frack und Strapsen fotografieren, und Fotograf Fryderyk Gabowicz singt angeblich so lange „Let It Be“ vor der Garderobe von Paul McCartney, bis dieser sich tatsächlich von ihm fotografieren lässt. Daneben schafft es die Redaktion, ein vertrauensvolles Verhältnis zu einigen abgeschirmten Superstars aufzubauen, was ihr exklusive und lukrative Artikel beschert.



Chefreporter Alex Gernandt etwa begleitet Michael Jackson über Jahre als einziger Journalist zu Videodrehs. Viele Künstler starten ihre Karriere als Titelstars: So ist Nena ab 1982 sage und schreibe 27 Mal auf dem Cover abgebildet. Im August 2005 berichtet das Blatt erstmals über Tokio Hotel. Wenige Wochen später wird die Band als Newcomer der Stunde gefeiert. Im Herbst 2005 erhält die Redaktion allein 56 000 Liebesbriefe für die Band.



Heutzutage auf dem Cover: die Youtube-Zwillinge "Die Lochis".

Foto: Bauer Media Group

Doch es sind nicht in erster Linie die Stars, weshalb sich die Teenies vor Jahrzehnten die „Bravo“ aus den Händen reißen. Zum roten Tuch für konservative Lehrer und Eltern wird das Magazin durch seine freizügige Sexualberatung, mit der es in den 1960er- Jahren ein Tabu bricht. Die Zeitschrift reagiert mit diesem Angebot auf die Bedürfnisse der Pubertierenden. Für viele Jugendliche ist sie die einzige Quelle sexueller Aufklärung. Anfangs vertrauen die Rat suchenden Teenies ihre intimsten Gedanken noch der Romanautorin Marie Louise Fischer an (Pseudonym: „Dr. Kirsten Lindstroem“). 1969 übernimmt der Arzt und Psychotherapeut Martin Goldstein alias „Dr. Jochen Sommer“ deren Job, bevor ein Team aus Experten – Ärzte und Psychologen – die Zuschriften der Leser individuell bearbeitet.



Aufregung gibt es 1972 um zwei Ausgaben mit Artikeln zur Onanie, die als jugendgefährdend eingestuft und indiziert werden. Auf den Index gerät das Blatt darüber hinaus 1995 wegen Nacktbildern einer 13-Jährigen sowie 1996 wegen Fotos gewaltverherrlichender Bühnenshows sowie pornografischer Liedtexte.



Eine Zeitschrift im Wandel



Diejenigen, die in den 1950er- und 1960er-Jahren Teens waren und heute Eltern und Großeltern sind, mögen beim Blick in eine aktuelle Ausgabe nostalgische Gefühle entwickeln. Denn manch legendäre Rubrik – wie die Foto-Love-Story, Dr. Sommer und der OTTO-Leserpreis – hat die Zeiten überdauert. Bis Mitte der Nullerjahre war die „Bravo“ ein Erfolgsmodell mit beeindruckenden Zahlen: Im Jubiläumsjahr 2006 kann man Ausgaben des größten Jugendmagazins Europas in Deutschland, Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien, Serbien, Russland, Spanien, Portugal und sogar in Mexiko käuflich erwerben.



Vor dem Jahrtausendwechsel lag die Auflage annähernd bei einer Million Exemplaren. Bis 2009 fiel sie um die Hälfte, auf rund 500 000. Heute werden noch rund 130 000 Magazine gedruckt – Tendenz weiter fallend. Die Redaktion kämpft mit den roten Zahlen. Bereits vor zwei Jahren setzte man mit einer inhaltlichen und gestalterischen Radikalkur Akzente für die Zukunft – damit die Auflage wenigstens stabil bleibt.



Lesercharts ermittelt die „Bravo“ schon längst per SMS- und Internetvoting. Über Partnerschaft und Sexualität informieren sich Jugendliche heute im Internet. Erhielt die Dr.-Sommer-Redaktion in der Hochphase noch zwischen 3 000 und 5 000 Anfragen wöchentlich, waren es 2006 nur noch ca. 400 pro Woche. Dem unabdingbaren Sparzwang in den Printmedien fiel bei der „Bravo“ daher schließlich die bis vor zwei Jahren in Amt und Würden stehende langjährige Leitung des Dr.-Sommer-Teams („Was immer dich bewegt – wir sind für dich da“) zum Opfer: einer Diplom-Sozialpädagogin und einer Erzieherin wurde gekündigt.



Fragen zu Beziehung und Sex werden nun häufig nicht mehr individuell und persönlich bearbeitet. Stattdessen müssen sich die verzweifelten Frager mit vorgefertigten Antworten und Verweisen auf Links auf der Homepage zufrieden geben.



Seit 2014 erscheint die „Bravo“ nicht mehr wöchentlich, sondern nur noch 14-tägig. Ihre Zielgruppe erreichen die Stars von heute – dies sind vor allem YouTuber und Blogger – nicht mehr durch klassische Medien wie Fernsehen, Radio oder Zeitschriften, sondern beinahe nur noch über das Internet. Ob die „Bravo“ diesen Wandel langfristig übersteht, wird sich zeigen.