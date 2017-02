(vb) – Ein ungewöhnlich starker Schneesturm wütet derzeit über der amerikanischen Ostküste. Für New York sind bis zu 30 Zentimeter vorausgesagt.



Die Straßen in der Millionen-Metropole sind teilweise nur schwer zu passieren. Kinder fuhren am Donnerstagabend in den Parks Schlitten und lieferten sich Schneeballschlachten. Die Stadtverwaltung von New York teilte am Morgen mit, dass ein Anwohner im Sturm ums Leben gekommen ist. Der 59-Jährige wurde von den Sturmböen gegen eine Glasscheibe gedrückt, die zerbarst und ihm Verletzungen am Halsbereich zufügte.