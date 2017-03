(vb) – Sein Bild hat im Internet Millionen Menschen gerührt: Ein 70 Jahre alter Mann sitzt in Socken und Sandalen vor einem Grammophon und raucht Pfeife – in seinem von Bomben zerstörten Schlafzimmer in Aleppo.

Das Bild aus einer Reportage der Nachrichtenagentur AFP ist erst ein paar Tage alt und hat es schon zu einiger Berühmtheit geschafft. Das Foto erzählt eine komplette Geschichte.

Es ist die Geschichte von Mohiedin Anis. Der 70 Jahre alte Mann wohnt im ehemals von Rebellen kontrollierten Ostteil Aleppos, der im Dezember von den Regierungstruppen zurückerobert wurde und nun in Schutt und Asche liegt. "Er war ein reicher Mann", sagt AFP-Fotograf Joseph Eid, der das berühmte Bild geschossen hat. "Er spricht fünf Sprachen, studierte Medizin, arbeitete in Italien und besaß eine Kosmetikfirma."

Beleg für seinen Reichtum ist Anis' Oldtimer-Sammlung, darunter amerikanische Klassiker wie Buick, Cadillac, Chevrolet, Hudson und Mercury. Von seinen ursprünglich 30 Autos wurden in den Kämpfen viele zerstört oder gestohlen. Einmal wollten Rebellen ein Luftabwehr-Geschütz auf seinen 1958er-Chevrolet montieren. Nachbarn gelang es, sie davon abzuhalten. «Ich liebe Autos, sie sind wie Frauen – schön und stark», sagt Anis mit einem Lächeln.

Schon mehrmals haben ihm Ausländer Geld für die klassischen Automobile geboten, was Anis immer entschieden ablehnte. „Sie sind für meine Kinder. Ich werde sie nach dem moslemischen Erbschaftsrecht weitergeben, zwei für jeden Sohn und eines für jede Tochter.“

Wie alle Bewohner von Aleppo hat Anis die Schrecken des Krieges miterlebt, will aber trotzdem nicht verzweifeln. „Ich hatte in der Vergangenheit eine sehr glückliche Zeit. Jetzt ist das Leben hart, aber wird dürfen die Hoffnung nicht verlieren“, sagt er.