(dpa) - Die US-Schauspielerin Katherine Heigl (38, „Grey's Anatomy“) hat einen Sohn zur Welt gebracht. Joshua Bishop Kelley Jr. sei schon Ende Dezember geboren, berichtete das US-Magazin „People“ am Dienstag unter Berufung auf einen Sprecher der Schauspielerin. Heigl und ihr Ehemann, der Sänger und Schauspieler Josh Kelley (36), hatten zuvor bereits zwei Mädchen adoptiert, Adelaide Marie Hope (4) und Naleigh Moon (8). Heigl war mit der Rolle der Izzie Stevens in der Krankenhausserie „Grey's Anatomy“ bekannt geworden. Sie spielte auch in anderen TV-Serien und Hollywood-Filmen mit.