(vb) – Die Raketen und Böller sind verschossen. Jetzt warnt in Deutschland das Umweltbundesamt: Feuerwerk setzt jede Menge Feinstaub frei.

Für Deutschland beziffert die Behörde die Luftbelastung durch Feuerwerk auf 4000 Tonnen. Diese Menge entspricht rund 15 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge.

Das Einatmen von Feinstaub gefährdet die menschliche Gesundheit. Die Wirkungen reichen von vorübergehenden Beeinträchtigungen der Atemwege über einen erhöhten Medikamentenbedarf bei Asthmatikern bis zu Atemwegserkrankungen und Herz-Kreislauf-Problemen.

Wie lange sich der Feinstabgehalt in den unteren Luftschichten hält, hängt vor allem vom Wetter ab, teilt das Umweltbundesamt mit. Kräftiger Wind hilft, die Schadstoffe rasch zu verteilen. Bei windschwachen Wettersituationen mit eingeschränktem vertikalen Luftaustausch verbleiben die Schadstoffe jedoch über viele Stunden in der Luft und reichern sich in den unteren Atmosphärenschichten an.