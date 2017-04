von Rainer Holbe

Die Tochter eines jüdischen Grundschullehrers wird im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren. Als sie 15 Monate alt ist, stirbt ihr Vater. Stiefvater und Mutter unterstützen nach langem Zögern das Talent der Tochter.



Schon als Kind weiß Barbara, dass sie Schauspielerin werden wird. Sie streicht ein „a“ aus ihrem Vornamen, um ihn unverwechselbar zu machen. Sie singt im Schulchor und schickt Tonbänder mit ihrer Stimme an Plattenfirmen.

Ohne Schönheits-OP

Mit dem Gewinn eines Gesangswettbewerbs in einem kleinen Nachtklub in Manhattan beginnt ihre Karriere. Ihr Weg von den armseligen Kellerkneipen des Greenwich Village über den Broadway bis nach Hollywood ist einzigartig. Ihr Talent, ihr Mut und ihr Fleiß sind beispielhaft.



Eine Diva wie Barbra Streisand, die sich stets weigert, ihre auffallend geformte Nase und den leichten Silberblick korrigieren zu lassen, hätte in den gegenwärtigen Model-Shows kaum eine Chance. Doch auch ohne Schönheits-OP wird sie zur erfolgreichen Entertainerin. Intuitiv, diszipliniert und extrem talentiert geht sie an die Arbeit. Ihre außergewöhnliche Stimme verhilft ihr nach den ersten Auftritten in New Yorker Clubs zu einem kometenhaften Aufstieg. Als sie die Hauptrolle im Broadway-Musical „Funny Girl“ übernimmt, sind die Vorstellungen wochenlang ausverkauft. Kritiker und Zuschauer stimmen Lobeshymnen an. Für die Verfilmung erhält Barbra Streisand den Oscar und den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin.

Gleichermaßen umjubelt werden Fernsehshows wie „My name is Barbra“, das Kino-Musical „Hello Dolly“ und Komödien wie „The Owl And The Pussycat“. Längst ist die Streisand zum Multitalent avanciert, schauspielert an der Seite von Ryan O'Neal in „What’s Up, Doc?“ und gibt neben Robert Redford in Sydney Pollacks „The Way We Were/Cherie Bitter“ eine engagierte Kommunistin ab.

Als sie die Hauptrolle in dem Film „Yentl“ übernimmt, setzt sie sich gleichzeitig auf den Regiestuhl. Für die Rolle der jungen Jüdin, die sich als Mann verkleidet, um den Talmud studieren zu können, wird Barbra Streisand für den Oscar nominiert und mit dem Golden Globe für die beste Regie ausgezeichnet. Im Gerichtsdrama „Nuts“ übernimmt sie die Hauptrolle. In „The Prince of Tides“ ist sie Regisseurin und Produzentin in Personalunion. Und glänzt gleichzeitig in der Hauptrolle als Psychiaterin. Für die Komödie „Little Fockers“ riskiert sie eine Fortsetzung des erfolgreichen Vorgängers „Meet the Fockers“.

Vielseitig engagiert

Die Schauspielerin selbst bezeichnet sich gern als eine „feministische, jüdische, meinungsstarke, freie Frau“, die bemüht ist, die Welt ein wenig besser zu machen. Unbeirrt setzt sie sich für Umweltschutz, Frauenrechte, Gleichberechtigung für Homosexuelle und den Kampf gegen Massenvernichtungswaffen ein. Die Liste ihrer Initiativen ist lang.

Bei ihren immer seltener gewordenen Konzerten wird sie nach wie vor frenetisch gefeiert, vor allem für Ohrwürmer wie „People“ und „Papa“, den Hit aus „Yentl“. Ungeniert behält sie dabei die Lesebrille auf der Nase, scherzt über ihr Alter und verweist auf die Hilfe des Teleprompters, weil sie ein bisschen vergesslich geworden sei.