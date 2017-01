(dpa) - Ein weißer Pailletten-Handschuh von Popstar Michael Jackson (1958-2009) und ein handgeschriebener „American Pie“-Songtext von Don McLean sollen bei einer Auktion in den USA versteigert werden. Das Mindestgebot für den Handschuh liege bei 75 000 Dollar (etwa 70 000 Euro), teilte das Auktionshaus Nate Sanders am Dienstag in Los Angeles mit. Jackson hatte ihn 1984 seinem persönlichen Assistenten Paul Bedard geschenkt, der ihn rund zehn Jahre später einem Sammler verkauft hatte.



Den Songtext zu „American Pie“, dessen Mindestgebot bei 100 000 Dollar liegt, schrieb McLean auf acht Seiten seines Briefpapiers. Es gibt davon vier Versionen. Das Original ging vor zwei Jahren für 1,2 Millionen Dollar an einen anonymen Privatsammler. Außerdem besitzen die Bibliothek der Elite-Universität Harvard und ein Freund von McLean Exemplare. Der 1971 veröffentlichte Song „American Pie“ verkaufte sich millionenfach und ist längst zum Klassiker geworden. Die Auktionen sind für Donnerstag geplant.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.