(hay) - Es gibt erste Male, die sehr denkwürdig sind und sich für immer ins Gedächtnis eingebrannt haben. Jedes erste Mal ist aufregend und nicht wirklich vorhersehbar, da nützen auch die besten Tipps von Experten nichts. Augen zu und durch lautet die Devise in den letzen Sekunden vor dem entscheidenden Moment. Egal wie gut man vorbereitet ist und wie genau man sich die Situation zuvor ausgemalt hat, das erste Mal kann eine so oder so geartete Mischung aus Vorbereitung und Glück oder eben auch Pech werden.

Dirk Bockel suchte nach seiner Olympia-Teilnahme 2008 nach einer neuen Herausforderung und begann mit Extremsport.

Foto: Gerry Huberty

Schmerzhafte Neuorientierung

Eine Fußverletzung und dann noch Wadenkrämpfe, an seinen allerersten Ironman im Jahr 2009 kann sich Dirk Bockel noch gut erinnern. „Es gibt Momente in der Karriere, die vergisst man eben nie.“ Der Ironman in Neuseeland hat damals den weiteren Verlauf seiner Karriere maßgeblich mitbestimmt und ihn darin bestärkt, weiter zu machen. „Das war ein fantastisches Rennen.“

Dirk Bockel legte damals einen fulminanten Start hin. Er erkämpfte sich in acht Stunden und 27 Minuten einen respektablen dritten Platz. „Bei dem Wettkampf habe ich sehr gelitten – schon ab der ersten Disziplin. Zunächst die 3,8 Kilometer in offenem Gewässer zu schwimmen und dann noch 180 Kilometer alleine mit dem Rad zu fahren – so etwas kannte ich ja bis dahin gar nicht.“

Und seine Gedanken während des Ironmans: „Ich konnte es nicht glauben, wie lange der Wettkampf dauerte. Die Zeit ging einfach nicht vorüber“, erinnert er sich. „Und da hat man dann auch immer wieder kleine ‚Männchen‘ auf der Schulter sitzen. Der eine spornte mich an und sagte: ‚Geil, du bist vorne dabei. Mach weiter so‘. Doch die andere Stimme warnte mich: ‚Du Idiot, du musst noch einen Marathon laufen. Mach mal langsam.‘“





Sylvia Camarda legte bei ihrem ersten Casting einen grandiosen Karrierestart hin.

Foto: Gerry Huberty

Improvisationstalent

Die Tänzerin und Choreografin Sylvia Camarda schwärmt noch heute von ihrem ersten Casting für ihren Berufsstart in Zürich, an dem sie im Jahr 2000 teilnahm. Dabei durften sie und ihre Mitstreiter eine bestimmte Musikpassage nur ein einziges Mal gemeinsam anhören und mussten dann einzeln sofort zu der Musik lostanzen. Choreograf Philipp Egli wollte sehen, wie die Tänzer die Musik aufnahmen und umsetzen würden.

„Ich tanzte sehr schnell los, zu schnell, das wurde mir sofort klar. Ich wusste, dass ich den Tisch, an dem die Jury saß, erreicht haben würde, wenn die Musik noch nicht vorüber war“, erinnert Sylvia sich und lässt ihr charakteristisches tiefes Lachen erklingen. Was tat sie also? Sie kletterte kurzerhand auf den Tisch des Choreografen und tanzte so lange darauf weiter, bis der letzte Ton verklungen war.

Egli war so beeindruckt, unter anderem von dem Improvisationsvermögen der jungen Tänzerin, dass diese noch am selben Abend den Vertrag für die Produktion in Zürich in der Tasche hatte. Sylvia Camarda konnte ihr Glück kaum fassen. „Ich zelebrierte meinen Erfolg mit einem Häagen-Dazs-Eis, das weiß ich noch ganz genau. Danach rief ich meine Eltern an und erzählte ihnen von dem Jobangebot. Sie glaubten mir anfangs nicht.“





Schätzungsweise vier- bis fünftausend Operationen hat Privat-Dozent Dr. Dirk Grotemeyer, Gefäßchirurg am „Hôpital Kirchberg“, während seiner Laufbahn bereits durchgeführt.

Foto: Gerry Huberty

Auf sich allein gestellt

Aufgeregt war Dr. Dirk Grotemeyer bei der ersten Nierentransplantation, die er vor rund 15 Jahren eigenständig und ohne Aufsicht durchgeführt hat, nicht, eher gespannt auf die Situation. Der „Überraschungsmoment“, als er das Organ, das er transplantieren sollte, auspackte, ist dem Gefäßchirurgen im Gedächtnis geblieben. Zuvor hatte der heute 50-Jährige schon oft bei solchen Operationen assistiert und auch einige davon selbst durchgeführt – dies jedoch stets unter der Aufsicht eines Chefchirurgen.

Nun war er auf sich alleine gestellt. „Das ist dann schon spannend, denn da gibt es von allen Seiten eine hohe Erwartungshaltung. Man steht da ja unter der Obacht des Chefarztes und möchte natürlich auch nicht in der ersten eigenständig durchgeführten Transplantation jemanden zu Hilfe rufen. Auch von Seiten des Patienten, der schon seit Jahren auf ein neues Organ wartet, gibt es hohe Erwartungen.“

Auf einen Nachweis, dass die OP gut verlaufen ist, musste er nicht lange warten – den gab es noch im Aufwachraum. „Der Patient hatte ja über mehrere Jahre keinen einzigen Tropfen Urin herausgebracht. Als ich ihn dann aber kurz nach der OP wieder sah, freuten wir uns beide darüber, dass der Urinbeutel schon halb gefüllt war. Die frisch transplantierte Niere hatte demzufolge ihre Funktion bereits aufgenommen.“





Wenn man versucht, David Wagner, Jungpolitiker und Abgeordneter von Déi Lénk, zu beschreiben, kommt man nicht umhin, seine Redegewandtheit zu erwähnen.

Foto: Gerry Huberty

Im Fokus der Aufmerksamkeit

Ansprachen verfassen, vor Publikum reden, das ist für David Wagner nichts Besonderes mehr. Seine sogenannte „Jungfernrede“ am Tag seiner Vereidigung im Parlament – das war am 28. April 2015 – fällt jedoch etwas aus dem Rahmen, wie er sagt. Das lag einerseits daran, dass ein Teil seiner Familie anwesend war, was den Jungpolitiker und Abgeordneten von Déi Lénk durchaus etwas nervös gemacht hat. Zum anderen habe der inhaltliche Schwerpunkt nicht auf den politischen Überzeugungen der Partei, sondern mehr auf der eigenen Person gelegen. „Es ging darum, dass man sich ein wenig vorstellt. Das fiel mir etwas schwer, da ich es eigentlich nicht mag, öffentlich über mich selbst zu sprechen und meine Person in den Vordergrund zu rücken.“

Lange im voraus hatte David Wagner seine Rede nicht vorbereitet. „Ich hatte sie am Tag zuvor verfasst“. Das mag für einen Außenstehenden nach einer knappen Angelegenheit klingen, war es aber für einen geübten Redenschreiber wie er einer ist überhaupt nicht.

Schlussendlich dauerte seine „Jungfernrede“ in der Chamber rund fünf Minuten. Er selbst fand sich rückblickend ein wenig zu pathetisch, doch von außerhalb sei das Feedback durchweg positiv gewesen. Vor allem seinen damals vierjährigen Neffen, der auch bei der Vereidigung zugegen war, schien er tief beeindruckt zu haben. „Der Kleine dachte später tatsächlich, dass sich an meinem ‚Arbeitsplatzʻ immer alle Anwesenden von ihren Stühlen erheben, wenn ich den Raum betrete“, erzählt David Wagner mit einem herzhaften Lachen.





Jenny Schank hatte ihre erste Unterrichtsstunde genau geplant, ein kleines Detail sorgte dann doch für Aufregung.

Foto: Gerry Huberty

Sorgen und Gedanken

Für ihre erste Unterrichtsstunde hatte Jenny Schank sich für alle Eventualitäten gewappnet. Doch dann passte der Schlüssel zum Klassensaal nicht. „Das versetzte mich ein wenig in Panik und machte mich auch etwas wütend. Ich hatte alles bis ins Detail vorbereitet, doch diese Kleinigkeit mit dem Schlüssel hatte ich nicht vorher ausprobiert“, räumt sie ein. Sie war damals Lehrbeauftragte für Englisch am „Lycée des Arts et Métiers“ in Luxemburg-Stadt.

Als sie zum Pförtner eilte, beschlich sie ein ungutes Gefühl. „Was denken jetzt nur meine Schüler von mir? Und was ist, wenn genau jetzt die Direktorin am Klassenraum vorbeigeht, und ich bin nicht da? Ich habe ja eine Aufsichtspflicht“, schoss es ihr durch den Kopf. Letztlich sei aber alles gut gegangen.

„Ich begann mit einer kleinen Einführung und ein paar allgemeinen Informationen. Danach stellten sich die Schüler vor. „Das war super, weil ich da nur zuzuhören brauchte. Gleichzeitig erhielt ich schon einen ersten Eindruck über die Interessen und die Englischkenntnisse meiner Schüler“, erzählt Jenny Schank. Überhaupt seien ihre Schüler toll gewesen: „Sie waren ruhig, machten gut mit. Es gab da kein Problem mit der Disziplin.“

Der komplette Artikel ist im Télécran Nr. 4/2017 erschienen.