(TJ) - Großherzogin Maria Teresa feiert am Mittwoch wohl im Kreise ihrer Familie ihren 61. Geburtstag. Sie erblickte am 22. März 1956 in Havanna auf Kuba das Licht der Welt und heiratete am 14. Februar 1981 den damaligen Erbgroßherzog Henri, den sie während ihres Studiums in Genf kennengelernt hatte.



Nach einem vierjährigen, gemeinsamen Studium gaben die beiden ihre Verlobung bekannt. Das Paar hat fünf Kinder und vier Enkelkinder.