Nach über 30 Jahren Bühnenkarriere gilt der ausgebildete Schauspieler zu Recht als einer der angesehensten Satiriker des deutschsprachigen Raums: So konnte Alfred Dorfer im vergangenen Jahr erst den Schweizer Kabarett-Preis Cornichon einheimsen, nur um Anfang 2017 auch noch den Deutschen Kleinkunstpreis abzustauben. Eigentlich erstaunlich, dass der 55-Jährige bislang noch nie in Luxemburg war, um auch die Herzen des hiesigen Publikums mit seinen pointierten und nicht selten bitterbösen Gesellschaftsbetrachtungen zu erobern. Doch das soll sich nun ändern. Wir haben vor seinem Auftritt beim „Humour pour la Paix“-Festival mit dem Österreicher gesprochen.

Am 6. Februar werden Sie zum ersten Mal in Luxemburg mit ihrem Programm „Fremd“ auf der Bühne stehen. Worum geht’s?

Ich stelle mir schlichtweg die Frage, ob wir überhaupt noch zwischen den Bildern, die wir Tag für Tag über die Medien, die Werbung und ähnliches geliefert bekommen, und unseren eigenen Bildern unterscheiden können. Und ich stelle mir die Frage, ob die nichtgelebten Leben, also die Lebensentwürfe, gegen die wir uns entschieden haben, nicht trotzdem irgendwo in uns weiterleben.



Welche Lebensentwürfe schlummern denn noch in Ihnen?



Grundsätzlich wollte ich diesen Job hier ja gar nicht ergreifen, sondern ich wollte Arzt werden. Parallel zu dieser Karriere habe ich mich also immer mit Medizin beschäftigt und entsprechende Literatur gelesen.



Warum haben Sie Ihren Berufswunsch nicht weiter verfolgt?



Ich habe entdeckt, dass ich einfach nicht das Talent dazu habe, um Arzt zu werden. Dass das wirklich nicht meinen Fähigkeiten und Qualitäten entspricht. Und ein Arzt, der qualitativ nicht hochwertig ist, ist wesentlich gefährlicher als ein Kabarettist, der nicht hochwertig ist. (lacht)



Verstehen Sie sich eigentlich als Kabarettist oder Comedian? Oder ist das einerlei?



Ich sehe mich als Satiriker. Als jemand, der satirisches Theater macht. Ob man das als Kabarett sehen möchte oder als etwas anderes, ist mir völlig egal. Als Comedian würde ich mich aber nicht bezeichnen. Ich schreibe Stücke, während es beim Comedian ja eher um das Vortragen von Nummern geht.



Sie treten nicht nur in Ihrer Heimat, sondern auch häufig in Deutschland und der Schweiz auf. Unterscheiden sich die einzelnen Nationen in ihrem Humor?



Nein. Klischees, wie dass die Deutschen keinen Humor haben oder die Schweizer langsam sind, haben sich bei mir nicht erfüllt. Wenn, dann gibt es eher regionale Unterschiede im Humorzugang, zum Beispiel zwischen Süddeutschen und Norddeutschen. Oder auch im Osten Deutschlands gibt es eine speziellere Humorkultur. Was aber keine Wertung sein soll.



Bereiten Sie sich spezifisch auf ein bestimmtes Publikum vor? Werden Sie sich zum Beispiel vorab über das aktuelle Geschehen in Luxemburg informieren?



Na, ich mach ja keine Tagespolitik mehr. Ich hatte lange eine Show namens „Donnerstalk“ im österreichischen Fernsehen, die sich acht Jahre lang sehr intensiv mit Aktualitäten beschäftigt hat. Mittlerweile interessiert mich das nicht mehr. Ich halte es auch nicht für notwendig, ständig den Ereignissen hinterherzulaufen, da die Zeit ohnehin so schnelllebig ist, dass das Heutige morgen schon vergessen ist. Deswegen geht es mir, wenn wir von politischem Kabarett reden, darum, Dinge anzusprechen, die die Aktualität überdauern.



Sie haben erst vor einigen Jahren Ihr Diplom in Theaterwissenschaften nachgeholt und anschließend sogar eine Doktorarbeit geschrieben. War das für Sie vielleicht auch eine Art Auszeit von dem ständigen Hinter- der-Tagesaktualität-Herhecheln oder war Ihr Beweggrund ein anderer?



Ich habe mein Studium im Alter von 22 Jahren abgebrochen, obwohl ich fast fertig war. Diese Entscheidung habe ich bis vor kurzem nie verstanden. Aber der universitäre Bereich hat mich immer schon sehr interessiert. So sehr, dass ich mir hätte vorstellen können, in diesem Bereich zu arbeiten. Deswegen habe ich mir eine Auszeit genommen, das Studium fertiggemacht und die Doktorarbeit geschrieben. Dabei war ich aber sehr nah an meinen Themen: Es ging um Satire in restriktiven Systemen Europas.



Ein Thema, das durch Jan Böhmermann wieder durchaus an Relevanz gewonnen hat. Wie stehen Sie zum Wirbel um sein Schmähgedicht?



Naja. Man muss zwischen zwei Dingen unterscheiden: Die eine Geschichte war, was medial daraus gemacht wurde. Was war die Sensation? Nämlich, dass ein gewählter Diktator Humorlosigkeit und Kleinheit bewiesen hat. Die Satire hat eben immer noch eine gewisse Sprengkraft für humorlose Machthaber. Die zweite Geschichte, die aber nie wirklich thematisiert worden ist, ist die Tatsache, dass in solchen Situationen sofort reflektorisch der Satz von der Freiheit der Kunst fällt. Man erwähnt aber nie, dass Freiheit auch mit Verantwortung gekoppelt ist, weil sie sonst keine Freiheit ist. Der Künstler muss für das was er sagt Verantwortung übernehmen. Zum Beispiel dieser Karikaturist in Dänemark, der Mohammed als Hund dargestellt hat – was ich persönlich zutiefst erbärmlich finde – musste damit rechnen, dass das passiert (Anm. d. Red.: Al-Qaida setzte 2007 ein Kopfgeld auf Lars Vilks aus). Aber sich dann mit der Freiheit der Kunst rauszureden und andere im Sinne der Solidarität in Geiselhaft zu nehmen, finde ich einfach feig‘.



Für Sie gibt es also klare Geschmacks- und Moralgrenzen, die man beachten sollte?



Es geht nicht um Geschmack, sondern um Konsequenzen. Es geht um eine vorhersehbare Kausalkette – wenn ich das mache, wird die Reaktion vermutlich so und so sein – und dafür habe ich meine Verantwortung zu tragen. Besonders als Satiriker.



Wurden Sie schon einmal zensiert oder zensieren Sie sich gar manchmal selbst?



Ich muss immer lachen, wenn dieses Thema aufkommt, weil jeder Kabarettist, jeder Satiriker, der in der Öffentlichkeit steht, mit Drohungen, Anfeindungen, Verleumdungen und Zensurversuchen konfrontiert ist. Das gehört zu unserem Job einfach dazu. Und wer das nicht ertragen kann oder sich darüber wundert, ist in dem Job einfach falsch.



Wie gehen Sie mit Drohungen um?



Wenn man zum ersten Mal mit diesem Phänomen konfrontiert wird, ist man natürlich zunächst geschockt. Vor allem, wenn die Familie bedroht wird. Aber je länger nichts passiert oder der Zustand andauert, desto mehr stellt sich das seltsame Gefühl ein, dass das einfach Teil des Jobs ist. So wie halt Flugzeugpiloten mit Turbulenzen in der Luft rechnen müssen.



Gibt’s denn als emotionalen Ausgleich wenigstens auch positives Feedback?



Das klingt jetzt seltsam, aber ich definiere mich nicht über Reaktionen. Ich freue mich natürlich sehr, wenn mir jemand schreibt, dass es gut gefallen hat. Aber wenn jemand schreibt, dass es ihm nicht gefallen hat, berührt mich das nach 30 Jahren kaum mehr. Ich glaube das ist einfach eine Form des Selbstschutzes, weil man sonst irgendwann ein Magengeschwür bekäme. Und darauf habe ich keine Lust.



Diskriminierung ist laut dem deutschen Comedian Serdar Somuncu nicht, wenn man sich über Randgruppen lustig macht, sondern wenn man sich nicht über sie lustig macht. Sehen Sie das auch so?



Der Satz gefällt mir grundsätzlich gut. Ich glaube, dass jede Randgruppe sich Diskriminierung gleichermaßen verdient hat. Das Problem, das die Deutschen haben – und da kann man sehr wohl von „den“ Deutschen sprechen – ist der politische Anstand. Dieser vernebelnde Zeitgeist ist natürlich ein Gegner der Satire. Die „Political Correctness“ ist eine Form von Humorlosigkeit. Es ist eine Art Zensur, die man sich da selbst auferlegt hat, gegen die ich mich immer wieder ausspreche, weil sie einfach lähmend ist und die Themen limitiert.



Vor rund fünf Jahren ist eine Sammelbox bestehend aus sieben DVDs gefüllt mit Ihren Werken erschienen. Haben Sie sich die DVDs selbst angeschaut – oder gehen Sie dieser Form der Selbstkonfrontation aus dem Weg?



Nein, ich schaue mich nicht selbst an, ich war ja dabei. Ich habe auch kein sentimentales Verhältnis zu meiner Vergangenheit. Ich weiß, was ich für Blödsinn gemacht habe und dass ich viel Blödsinn gemacht habe, und das genügt mir.

Gibt es denn nicht zumindest etwas im Laufe Ihrer Karriere, an das Sie sich mit besonderem Stolz erinnern?



Ich betrachte ja die Bühnenarbeit als wesentlich wertvoller als die Kameraarbeit, weil das wirklich mit Dialog und Veränderung zu tun hat. Ich erinnere mich vor allem gerne daran, über Jahre Abend für Abend nach bestem Wissen und Gewissen einen Dialog mit fremden Menschen im Dunkeln geführt zu haben, in der Hoffnung irgendetwas auszulösen. Das ist für mich die eigentliche Befriedigung des Jobs.



Sie wollen also etwas bewirken. Wäre da nicht der nächste logische Schritt der Gang in die Politik?



Na, es ist ein Unterschied, wenn man versucht, bestimmte Dinge satirisch auszuarbeiten oder bewusst zu machen und sie realpolitisch umzusetzen. Das ist eine andere Charakterstruktur. So ist auch nicht jeder gute Fußballer automatisch ein guter Trainer. Aber ich denke, dass wir Satiriker trotzdem sozial wirken müssen. Die politische Funktion, die ich übernehme, besteht darin, Geld für soziale Aktionen einzuspielen. Natürlich geht’s hier nicht um Millionen, aber immerhin.



Sie sprechen dabei sicher auch vom spendenfinanzierten „Alfred Dorfer-Stipendium“ für alleinerziehende Studierende, das sie 2001 ins Leben gerufen haben. Woher rührt dieses eher ungewöhnliche Engagement?



Nun ja, Männer sind ja auch Söhne. Und da ich der Sohn einer alleinerziehenden Mutter war – und die Situation damals schon schwierig war und sicher nicht leichter geworden ist –, ist mir dieses Thema ein persönliches Anliegen.



Ist es denn ein Anliegen für das die Menschen bereitwillig ihren Geldbeutel zücken oder merken Sie schon, dass sie doch lieber für arme Waisenkinder spenden würden?

Die armen Waisenkinder sind für die meisten Menschen ein sehr abstraktes Thema. Genauso wie Flüchtlinge, weil sie damit überhaupt nicht in Berührung kommen. Aber wir alle haben in einer Zeit, in der Beziehungen und Ehen nicht mehr halten, Kontakt zu Frauen – und es sind fast immer Frauen –, die die Bürde zu tragen haben, alleine Kinder großzuziehen. Sie bilden das Skelett der Gesellschaft. Diese Frauen leisten quasi soziale Arbeit – und zwar gratis und unter großen Widrigkeiten. Und das gehört unterstützt.