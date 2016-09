(LW) - Am Samstagmittag war es wieder soweit: die diesjährige Edition der Miss Luxembourg startete in die finale Runde. Und was für eine: 2017 feiert die Wahl zur Miss Luxembourg ihren 90. Geburtstag und ist damit, wie die Präsidentin des Organisationskomitees Muriel Gabriel versichert, der älteste noch laufende Schönheitswettbewerb in Europa.



Seit 1927 (mit einer Pause von 1996 bis 2008) wird die Wahl zur schönsten Luxemburgerin bereits ausgetragen. Die Finalisten starten in den gewohnten drei Kategorien: Miss Teen, Miss und Mister Luxembourg. Dabei ist der Andrang auch im 90. Jahr ungebrochen. Allein für die Königsklasse, die Miss-Wahl, meldeten sich rund 250 Bewerberinnen. Schlussendlich wurden 15 junge Frauen für die Kategorie der Miss Luxembourg und acht für die Miss Teen-Wahl berücksichtigt. Bei den Männern blieben nach den anfänglichen Castings nur noch vier übrig.



Finale am 27. November in Mondorf



Der Samstagnachmittag war dann auch nur ein Vorlauf, bei dem die Kandidaten vorgestellt wurden und ihr erstes Fotoshooting absolvierten. Der wahre Härtetest erwartet die 27 Finalisten nämlich erst am 27. November im Casino 2000 in Mondorf. Dort müssen sie sich in vier verschiedenen Durchläufen beweisen. Beim zweiten Durchgang müssen sich die angehenden Schönheitsköniginnen und -könige unter anderem in Bademode präsentieren. Da auch die Persönlichkeit der einzelnen Teilnehmer zum Vorschein kommen soll, dürfen die Finalisten in der dritten Runde ein Kleidungsstück ihrer Wahl anziehen.



Trotzdem seien die Kandidaten keine Models, versicherte Gabriel. Nur derjenige, bei dem das Gesamtpaket aus Aussehen und Charakter passt, habe Chancen auf den Titel. Zu diesem Zweck wurden auch die Bewertungskategorien "Taille" und "Größe" abgeschafft.

Ada Strock, scheidende Miss Luxembourg 2016, ist sich sicher, dass die Jungs und Mädchen viel Spaß haben werden. „Ja, sicher würde ich anderen empfehlen sich bei Miss Luxembourg zu bewerben. Es macht einfach Spaß und man gewinnt so viel.“