(dpa) - Dank dem Wasser aus dem kürzlich eröffneten längsten Eisenbahntunnel der Welt soll demnächst die größte Fischzucht der Schweiz entstehen. Das Unternehmen will mit dem Bergwasser aus dem Gotthard-Massiv 600 Tonnen Speisefisch und Schalentiere im Jahr züchten.



Das eigens zu diesem Zweck 2007 gegründete Unternehmen „Basis 57 nachhaltige Wassernnutzung“ erhielt eine Konzession, wie die Landesregierung im Kanton Uri am Dienstag berichtete.

In den 57 Kilometer langen Tunnelröhren des Gotthard-Basistunnels treten pro Sekunde 150 bis 400 Liter sauberes Bergwasser mit einer Temperatur von 13 bis 15 Grad aus. Zwei weitere Konzessionen wurden an den Energiedienstleister der Gemeinde Erstfeld am Nordportal des Tunnels und die Fischereiverwaltung vergeben.

Der Tunnel war nach 17-jähriger Bauzeit 2016 fertig geworden. Der Personenverkehr rollt seit dem 11. Dezember. Der Tunnel verbindet die Kantone Uri und Tessin auf einer Höhe von 300 bis 500 Metern über dem Meer. Das Gotthard-Massiv ist mehr als 2000 Meter hoch. Ein älterer Tunnel schlängelt sich in mehr als 1000 Metern Höhe durch den Berg.