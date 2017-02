(nr) - „Wie verschenken wir in Zukunft Blumen?" lautete die große Frage hinter dem diesjährigen Valentinsumzug der „Fédération horticole luxembourgeoise“ (FHL). Am Freitag zogen die Junggärtner wieder durch Luxemburg-Stadt, um die Mitarbeiter ausgewählter Institutionen mit insgesamt über 140 Blumensträußen zu beglücken - mit „real flowers made by smart florists", um es mit den Worten des Junggärtner-Präsidenten Mike Mejias auszudrücken.



Selbstverständlich nutzten die Verbandsmitglieder dabei auch die Gelegenheit, ihre Sorgen und Anliegen in Zeiten zunehmender Digitalisierung vorzutragen und auf politische Missstände hinzuweisen. Zwischen 8 und 12 Uhr klapperten sie sieben verschiedene Stationen ab, darunter auch die Abgeordnetenkammer und das Rathaus.

Den Part des Valentinchens übernahm Lehrling Liz Riehl, während Landschaftsgärtner Pol Strauss in die Rolle des Valentin schlüpfte.



Hier der Umzug in Bildern: