(LW) - Am Samstagmorgen ist es beim Kreisverkehr Raemerich in Esch/Alzette zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Die beiden Parteien begaben sich zu einer nahe gelegenen Tankstelle, um die Angelegenheit zu regeln. Als die Polizei beide Fahrer an der Tankstelle antraf, stellte sie fest, dass beide Männer unter Alkoholeinfluss standen. Die beiden Männer wurden zur Dienststelle gebracht, die Alkoholtests verliefen positiv.

An der Dienststelle wurde einer der beiden Fahrer zunehmend aggressiv, wie die Polizei mitteilt. Er widersetzte sich mehrmals den Anweisungen der Beamten - es kam zu einem Gerangel. Er bespuckte die Beamten und verweigerte den Gang in die Arrestzelle - zwei Beamte wurden leicht verletzt.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eines der Fahrzeuge beschlagnahmt, da sich der Fahrer im Fahrverbot befand. Beim zweiten Fahrzeug stellte sich heraus, dass keine gültige Versicherung vorlag. Die Beamten erstellten zudem Protokoll gegen einen der Männer wegen Rebellion.