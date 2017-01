(aa) - Im Sommer 2016 wurde das neue luxemburgische Taxigesetz präsentiert. Nachhaltigkeits- und Infrastrukturminister François Bausch (Déi Gréng) kündigte damals an, dass man „den Markt aufräumen“ wolle. Tariffreiheit, Transparenz, und vor allem strengere Kontrollen sollen künftig eine neue Dynamik schaffen und die schwarzen Schafe der Branche verdrängen. Gleichzeitig wurde ein neues Lizenzsystem installiert.

Nachdem die Reform im September in Kraft trat, erkundigten sich Henri Kox und Josée Lorsché (beide Déi Gréng) in einer parlamentarischen Anfrage vom 8. Dezember nach einer ersten Zwischenbilanz und speziell, ob man der illegalen Taxis Herr geworden sei, wie es um die Nachfrage nach Lizenzen für emmissionsfreie Taxis stehe, wie sich die Tarife und die Zahl der beförderten Kunden entwickelten. Außerdem wollten die Abgeordneten wissen, ob und weshalb die neue Kontaktstelle für unzufriedene Kunden genutzt würde.

Übergangsphase dauert bis Februar



In seiner Antwort erinnert Ressortminister Bausch daran, dass bis Ende Februar 2017 eine Übergangsphase gelte, in welcher der Wechsel vom alten zum neuen Lizenzsystem abgewickelt werden soll. Folglich sei es noch zu früh abschließend Bilanz zu ziehen. Das Ministerium werde eine ausführlichere Bewertung zum Ende der Übergangsperiode vornehmen.

Bislang seien 306 von den Gemeinden nach dem alten System ausgegebene Lizenzen durch neue ersetzt worden. Die übrigen Taxis seien noch mit alten Lizenzen unterwegs. Man könne sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht über die Auswirkungen auf die zu zahlenden Preise äußern, da diese erst mit dem Ende der Übergangsperiode nach der neuen Systematik auszuhängen seien.



Illegale Taxis werden zunehmend verdrängt



Was die illegalen Taxis anbelange, so verfüge man seit dem 1. September über neue Mittel um Zuwiderhandlungen zu sanktionieren und z.B. gebührenpflichtige Verwarnungen von bis zu 500 Euro zu verhängen. Dadurch würden die Taxis ohne Genehmigung verdrängt, was Kontrollen bestätigt hätten.

Die Lizenzen für emissionsfreie Taxis würden gut nachgefragt. Insgesamt seien 38 beantragt worden. Von den 15 Lizenzen in der Zone eins (Zentrum) sowie den fünf Lizenzen der Zonen zwei bis sechs seien nur noch zwei verfügbar.

Über Daten zu den beförderten Kunden könne man keine Aussage treffen, da diese nur den jeweiligen Taxigesellschaften zugänglich seien.



Beschwerdeanrufe von Kunden nehmen zu



Bei der Kontaktstelle, die seit September 2016 unter der Telefonnummer 247-74444 sowie per E-Mail unter complaint@infotaxi.lu erreichbar sei, habe man bereits über 1000 Eingaben gezählt – im Schnitt zehn bis 15 pro Tag, so der Minister.



Dabei nehme der Anteil von Kundenreklamationen zwar zu, dennoch seien diese im Verhältnis zu Anfragen aus der Taxibranche weiter deutlich in der Minderheit. Wenn sich Kunden beschwerten, gehe es in der Regel um die Höhe des Beförderungsentgelts, um die genutzte Fahrstrecke sowie um das Benehmen der Taxifahrer.