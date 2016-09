(SH) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Traktor wurde eine Frau am Dienstagnachmittag zwischen Wintger und Stockem verletzt.

Kurz nach 14 Uhr hatte die Frau, die aus Wintger in Richtung Stockem fuhr, aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Traktor, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Die Frau wurde dabei in ihrem Wagen eingeklemmt.



Die Frau wurde im Wagen eingeklemmt.

Foto: Polizei

Straße gesperrt



Nachdem die Rettungsdienste aus Wintger und Ulflingen die verletzte Fahrerin aus ihrer Lage befreit hatten, wurde sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Strecke musste während der Rettungsarbeiten gesperrt werden.

