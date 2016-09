Weil er in Schlangenlinien unterwegs war, hat ein Fahrer eines in Luxemburg immatrikulierten LKWs am Donnerstagmorgen zwischen Trier und Wasserbillig auf sich aufmerksam gemacht.

Mehrere Anrufer meldeten der Autobahnpolizei aus Schweich, dass das Fahrzeug fast in den Gegenverkehr geraten war, schreibt der „Trierische Volksfreund“.

In Wasserbillig wurde der Fahrer von der Luxemburger Polizei gestoppt. Ein Atemtest ergab, dass er mit rund 2,5 Promille unterwegs war. Der Führerschein wurde eingezogen.