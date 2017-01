(vb/Cl.F.) – Ein Auto in der Mosel zwischen Schengen und Remerschen hielt Polizei und Rettungskräfte am Neujahrstag zunächst in Atem: Weil man davon ausgegangen war, dass es sich um einen Unfall handelte, war die Tauchereinheit mobilisiert worden.



Wenig später gab die Polizei Entwarnung. Der Fahrer des Wagens war an Land ausfindig gemacht worden. Das Fahrzeug wurde mit Hilfe einer Seilwinde aus dem Wasser gezogen.



Am Sonntagnachmittag präzisierte die Polizei, dass das Auto in der Nacht in Frankreich entwendet und von den Tätern offenbar in der Mosel "entsorgt" worden war.



Der Wagen blieb allerdings mit den Rädern an der Uferkante hängen, sodass er nicht unterging.