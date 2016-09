(SH) - Von Freitag 19 Uhr bis Montag 6 Uhr wird an dem Belag der A1 zwischen Mertert und Potaschberg gearbeitet. Deshalb ist die Autobahn auf diesem Teilstück in beide Richtungen nur einspurig befahrbar.

Gesperrt ist die Ab- (von Trier in Richtung N1) und Auffahrt (von der N1 in Richtung Luxemburg) in Potaschberg. Die Umleitung führt über den CR142 nach Flaxweiler.



Wer sich von Trier zum Weinfest in Grevenmacher begeben will, muss die Ausfahrt Mertert nutzen.