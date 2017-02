(SH) - Zwischen Contern und Itzig kam es am Mittwoch gegen 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein Autofahrer, der in Richtung Itzig fuhr, geriet nach einer Kurve aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern und prallte frontal gegen einen Lastkraftwagen, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr.

Der Autofahrer verstarb noch am Unfallort, der Lastkraftwagenfahrer wurde zwecks Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.



Wegen des Unfalls ist der CR 226 derzeit gesperrt. Verkehrsteilnehmern wird geraten, den Bereich großräumig zu umfahren.